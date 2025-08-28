«Челси» хочет 34,5 млн фунтов за Нкунку. «Милан» намерен предложить 25,8 млн – клубы ведут конкретные переговоры
«Челси» хочет больше 30 миллионов фунтов за Кристофера Нкунку.
«Милан» выразил желание подписать 27-летнего форварда. Сообщалось, что итальянский клуб предварительно уже договорился с футболистом.
«Стартовый запрос «Челси» к «Милану» составил около 34,5 миллиона фунтов плюс бонусы.
«Милан» хочет предложить около 25,8 млн фунтов плюс бонусы. Это очень конкретные переговоры.
«Милан уверен, что сможет договориться с «Челси», – заявил журналист Фабрицио Романо.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Chelsea News
