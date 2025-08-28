«Челси» хочет 34,5 млн фунтов за Нкунку. «Милан» намерен предложить 25,8 млн – клубы ведут конкретные переговоры

«Челси» хочет больше 30 миллионов фунтов за Кристофера Нкунку.

«Милан» выразил желание подписать 27-летнего форварда. Сообщалось, что итальянский клуб предварительно уже договорился с футболистом. «Стартовый запрос «Челси» к «Милану» составил около 34,5 миллиона фунтов плюс бонусы. «Милан» хочет предложить около 25,8 млн фунтов плюс бонусы. Это очень конкретные переговоры. «Милан уверен, что сможет договориться с «Челси », – заявил журналист Фабрицио Романо.