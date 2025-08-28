«Милан» близок к трансферу Нкунку из «Челси» за 40-45 млн евро с учетом бонусов
«Милан» почти договорился с «Челси» о трансфере Кристофера Нкунку.
Клубы близки к согласованию трансфера 27-летнего форварда за 40-45 млн евро с учетом бонусов, сообщает L’Equipe.
Сам футболист уже достиг договоренности об условиях личного контракта с «россонери».
В прошлом сезоне АПЛ француз провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
