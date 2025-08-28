33

«Милан» близок к трансферу Нкунку из «Челси» за 40-45 млн евро с учетом бонусов

«Милан» почти договорился с «Челси» о трансфере Кристофера Нкунку.

Клубы близки к согласованию трансфера 27-летнего форварда за 40-45 млн евро с учетом бонусов, сообщает L’Equipe. 

Сам футболист уже достиг договоренности об условиях личного контракта с «россонери». 

В прошлом сезоне АПЛ француз провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги22743 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
logoКристофер Нкунку
logoМилан
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. ПАОК Оздоева и Чалова разгромил «Риеку», «Динамо» Киев играет с «Маккаби» Тель-Авив
61 минуту назадLive
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Шахтер» играет с «Серветтом», «Фиорентина» одолела «Полесье», «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад» не забили
123 минуты назадLive
Президент «ПСЖ» о жеребьевке ЛЧ: «Барса» – большой клуб, как и мы. Все ждут матча»
210 минут назад
Часть игроков «МЮ» сомневается в эффективности тактики Аморима и его навыках управления составом. К тренеру есть вопросы из-за старта сезона (The Guardian)
3821 минуту назад
Пол Мерсон: «Роналду, один из величайших, упорно работает – а почему не могут игроки «МЮ»? Это высокомерие, отвратительное отношение. И все хотят уйти! Куда они пойдут? Кто их возьмет?»
1536 минут назад
Гарначо и «Челси» подпишут контракт на 7 лет. Вингер «МЮ» в пятницу пройдет медосмотр
2657 минут назад
Чалов забил за ПАОК впервые в сезоне – «Риеке» в квалификации ЛЕ. У форварда 6-й гол за клуб в 45 матчах
18сегодня, 18:51
У «Баварии» и «ПСЖ» самое тяжелое расписание в ЛЧ, у «Арсенала» – одно из трех простейших (Opta)
26сегодня, 18:50
Гарначо переходит в «Челси». «МЮ» получит 40 млн фунтов – выгоднее продавали только Роналду, Лукаку и Ди Марию
86сегодня, 18:38
«Локомотив» не проигрывает с конца июля. Команда Галактионова победила в 6 из 9 матчей сезона
7сегодня, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Париж» купил 32-летнего хавбека Ле-Мелу у «Бреста» за 6,5 млн евро
1 минуту назадФото
Агент Сафонов о Станковиче: «Болельщики говорят про отставку, но кто будет платить неустойку? Надо дать тренеру поработать 2-3 года. До зимы они показывали сумасшедший футбол»
14 минуты назад
«Интер» договорился с «Олимпиакосом» о трансфере Тареми, форвард думает. У него 3 гола в 43 матчах за «нерадзурри»
11 минут назад
Форвард сборной Украины Ванат близок к переходу в «Жирону» за 15+2 млн евро
413 минут назад
«Шахтер» за 10+2 млн евро подписал хавбека «Флуминенсе» Исаке и форварда «Сантоса» Мейреллеса за 12 млн евро
225 минут назадФото
Заур Тедеев: «В Европе нет такого количества пенальти. Судьям надо поменять образ: не учиться судейству, а самим играть. Делиться 5 на 5 и самим чувствовать игру»
327 минут назад
Клуб из Мальты впервые сыграет в основной стадии еврокубков: «Хамрун Спартанс» прошли латвийский РФШ в Лиге конференций
337 минут назадФото
Агент Баринова об интересе ЦСКА: «Это все сплетни из Telegram-каналов»
648 минут назад
«Локомотив» продлил контракт с Лантратовым до 2029 года
349 минут назад
«Ювентус» продаст Савону «Ноттингему» за 15 млн евро с учетом бонусов
949 минут назад