«Милан» близок к трансферу Нкунку из «Челси» за 40-45 млн евро с учетом бонусов

«Милан» почти договорился с «Челси» о трансфере Кристофера Нкунку.

Клубы близки к согласованию трансфера 27-летнего форварда за 40-45 млн евро с учетом бонусов, сообщает L’Equipe.

Сам футболист уже достиг договоренности об условиях личного контракта с «россонери».

В прошлом сезоне АПЛ француз провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь .