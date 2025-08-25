«Барса» продлит контракт с Пеньей на 3 года и отдаст вратаря «Эльче» в аренду

Иньяки Пенья перейдет из «Барселоны» в «Эльче».

Клубы близки к согласованию перехода 26-летнего вратаря на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо. В данный сделка находится на стадии проверки документов.

Футболист продлит контракт с каталонцами на три года, прежде чем присоединиться к «Эльче ».

В прошлом сезоне Ла Лиги Пенья провел 16 матчей и пропустил 18 голов.