«Барса» продлит контракт с Пеньей на 3 года и отдаст вратаря «Эльче» в аренду
Иньяки Пенья перейдет из «Барселоны» в «Эльче».
Клубы близки к согласованию перехода 26-летнего вратаря на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо. В данный сделка находится на стадии проверки документов.
Футболист продлит контракт с каталонцами на три года, прежде чем присоединиться к «Эльче».
В прошлом сезоне Ла Лиги Пенья провел 16 матчей и пропустил 18 голов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
