«Интер» отдал Аслани «Торино» в аренду с правом выкупа

Кристьян Аслани перешел из «Интера» в «Торино».

23-летний полузащитник сборной Албании арендован туринским клубом до конца сезона с правом выкупа.

Ранее сообщалось , что «Интер » отдаст Аслани «Торино » в аренду за 1,5 млн евро с правом выкупа за 12 млн.

В прошлом сезоне Серии А Кристьян провел 22 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста и получил 4 желтых карточки. Его статистика – здесь .

Фото: torinofc.it