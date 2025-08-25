«Интер» отдал Аслани «Торино» в аренду с правом выкупа
Кристьян Аслани перешел из «Интера» в «Торино».
23-летний полузащитник сборной Албании арендован туринским клубом до конца сезона с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что «Интер» отдаст Аслани «Торино» в аренду за 1,5 млн евро с правом выкупа за 12 млн.
В прошлом сезоне Серии А Кристьян провел 22 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста и получил 4 желтых карточки. Его статистика – здесь.
Фото: torinofc.it
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Торино»
