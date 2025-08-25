  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арне Слот: «Доволен составом «Ливерпуля», но мы всегда следим за рынком. Сейчас лучше говорить об Экитике, а не обсуждать Исака»
13

Арне Слот: «Доволен составом «Ливерпуля», но мы всегда следим за рынком. Сейчас лучше говорить об Экитике, а не обсуждать Исака»

Арне Слот доволен составом «Ливерпуля».

В 1-м туре АПЛ «красные» обыграли «Борнмут» со счетом 4:2. Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом» на выезде.

«Я очень доволен тем составом, который у нас есть. Очень доволен. Пятничный матч это подтвердил: мы снова смогли изменить игру за счет игроков со скамейки, как делали уже не раз в прошлом сезоне.

Так что да, я доволен. Но, как всегда, если до закрытия окна остается десять дней – мы смотрим на рынок. Всегда смотрим», – сказал тренер «Ливерпуля».

Также Арне Слот ответил на вопрос о возможном переходе Александера Исака из «Ньюкасла». 

«Я думаю, что с учетом того, как Юго Экитике начал свою карьеру в «Ливерпуле», сейчас нужно говорить именно о нем и о том, насколько удачно он проявил себя.

Было бы несправедливо по отношению к Юго обсуждать других игроков, если они действительно есть в наших целях. И если они есть, мы все равно не говорим о них публично. Главное сейчас – отметить, насколько хорошо себя проявил Экитике.

[Исак] забивал нам в финале Кубка лиги, забивал и в гостевом матче прошлого сезона. Так что да, если он в составе, это огромная угроза. Но, как и у любой команды Премьер-лиги, если один игрок выбыл, это не значит, что тренер смотрит на скамейку и думает: «Мне больше некого выпускать».

У них есть Гордон, Эланга, Барнс, а на скамейке – Мерфи, как в прошлый раз. Так что да, это показывает, сколько качественных игроков у «Ньюкасла» все еще в распоряжении», – сказал Арне Слот. 

Увольнять ли Семака?44086 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sky Sports
logoАлександер Исак
logoЮго Экитике
logoЭнтони Гордон
logoАрне Слот
logoХарви Барнс
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
logoДжейкоб Мерфи
logoпремьер-лига Англия
logoЭнтони Эланга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каррагер о «Ливерпуле» и Исаке: «Если предложат больше 130 млн фунтов, это перебор. Пора думать о плане Б. Слот не сможет защищать титул с тремя профильными игроками атаки»
5422 августа, 08:57
Что почитать на Трибуне? 10 самых бодрых текстов недели
118 августа, 07:05Трибуна
Топ-10 интриг АПЛ от «Мяч Production». Кто удивит, кто провалится?
16 августа, 15:15Видео
Главные новости
КЧМ-2029 пройдет летом – не в Катаре, скорее всего. ФИФА пока не хочет расширять турнир до 48 команд и планирует матчи плей-офф за право участия (Guardian)
18 минут назад
Ван Дейк о подкате Гордона: «Сказал ему: «Если это не удаление, то я ничего не понимаю в футболе». Странно, что арбитру вообще пришлось идти к монитору»
29вчера, 22:04
Слот о 3:2 с «Ньюкаслом»: «Не уверен, что это был футбольный матч – стандарт за стандартом. «Ливерпуль» выстоял. Великолепный гол Нгумоа, для 16-летнего он отлично завершает атаки»
58вчера, 21:51
Нгумоа – второй игрок, забивший победный гол в АПЛ в 16 лет. Руни сделал это, будучи на 1 день моложе
28вчера, 21:45
«Спартак» предложил Эль-Каруани контракт на 3 года. Лучший ассистент этого сезона Эредивизи готов переехать в Россию (Sport24)
30вчера, 21:26
16-летний Нгумоа из «Ливерпуля» забил победный мяч «Ньюкаслу» на 100-й минуте – после выхода на 96-й. Это первый гол вингера на взрослом уровне
88вчера, 21:21
«ПСЖ» согласен на 30 млн евро за Доннарумму. Сделка с «Сити» зависит от того, уйдет ли Эдерсон
20вчера, 21:14
«Арсенал» лидирует в АПЛ после 2-го тура, опережая «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» по разнице мячей. «Челси» – 4-й, «Ман Сити» – 6-й, «МЮ» – 16-й
60вчера, 21:07
«Ньюкасл» отыгрался с 0:2, дважды забив «Ливерпулю» в меньшинстве, но пропустил от 16-летнего Нгумоа на 100-й и проиграл – 2:3!
383вчера, 21:05
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» проиграл «Ливерпулю»
1605вчера, 21:05
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о ЦСКА: «Первый претендент на чемпионство. Если бы я даже хотел придраться к какой-то линии у команды Челестини, то сейчас не смогу»
531 минуту назад
«Ливерпуль» забил в 36 матчах АПЛ подряд и повторил третий результат в истории лиги. Рекорд у «Арсенала» – серия из 55 игр с голами (2001 и 2002 год)
346 минут назад
Варди интересен «Кремонезе». Стороны провели переговоры, 38-летний форвард рассматривает варианты в Серии А (Джанлука Ди Марцио)
3сегодня, 03:15
Киву после 5:0 с «Торино»: «Мы старались подойти к первому матчу в наилучшем состоянии. Ребята оставили события прошлого сезона позади, усердно трудились и не жаловались»
5вчера, 21:59
«Динамо» готово расстаться с Нгамале и Гагнидзе («СЭ»)
21вчера, 21:39
Чемпионат Испании. «Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», «Севилья» уступила «Хетафе»
199вчера, 21:35
Фердинанд о ничьей «МЮ»: «В «Фулхэме» удивились: «Это не тот «Юнайтед», что мы ожидали». Сильные должны наказывать соперника, ставить ему ногу на горло, а мы этого не сделали»
7вчера, 20:53
«Интер» одержал крупнейшую победу за 8 месяцев – 5:0 с «Торино»
4вчера, 20:45
Анчелотти о невызове Неймара в сборную: «Физическая готовность – ключевой фактор. Игрок должен быть готов на 100%, у нас огромная конкуренция в каждой линии»
7вчера, 20:29
Барелла ассистирует в 10 сезонах Серии А подряд. Сегодня – голевой пас Бастони в матче с «Торино»
3вчера, 20:01