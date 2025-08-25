Арне Слот: «Доволен составом «Ливерпуля», но мы всегда следим за рынком. Сейчас лучше говорить об Экитике, а не обсуждать Исака»

Арне Слот доволен составом «Ливерпуля».

В 1-м туре АПЛ «красные» обыграли «Борнмут» со счетом 4:2. Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом» на выезде.

«Я очень доволен тем составом, который у нас есть. Очень доволен. Пятничный матч это подтвердил: мы снова смогли изменить игру за счет игроков со скамейки, как делали уже не раз в прошлом сезоне.

Так что да, я доволен. Но, как всегда, если до закрытия окна остается десять дней – мы смотрим на рынок. Всегда смотрим», – сказал тренер «Ливерпуля ».

Также Арне Слот ответил на вопрос о возможном переходе Александера Исака из «Ньюкасла».

«Я думаю, что с учетом того, как Юго Экитике начал свою карьеру в «Ливерпуле», сейчас нужно говорить именно о нем и о том, насколько удачно он проявил себя.

Было бы несправедливо по отношению к Юго обсуждать других игроков, если они действительно есть в наших целях. И если они есть, мы все равно не говорим о них публично. Главное сейчас – отметить, насколько хорошо себя проявил Экитике.

[Исак] забивал нам в финале Кубка лиги, забивал и в гостевом матче прошлого сезона. Так что да, если он в составе, это огромная угроза. Но, как и у любой команды Премьер-лиги, если один игрок выбыл, это не значит, что тренер смотрит на скамейку и думает: «Мне больше некого выпускать».

У них есть Гордон, Эланга , Барнс, а на скамейке – Мерфи, как в прошлый раз. Так что да, это показывает, сколько качественных игроков у «Ньюкасла» все еще в распоряжении», – сказал Арне Слот.