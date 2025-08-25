Тедеев о словах Дзюбы: «Акрон» вылетать не собирается. Мы все понимаем, что усиление нужно, и я верю, что оно будет»

Заур Тедеев оценил обращение Артема Дзюбы к руководству «Акрона».

В воскресенье тольяттинский клуб уступил ЦСКА (1:3) в 6-м туре Мир РПЛ . После матча Дзюба заявил : «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%».

«Мы все понимаем, что усиление нужно. И я верю, что оно будет.

Слова Дзюбы про возможный вылет в ФНЛ? В жизни может произойти всякое, но мы об этом не думаем. Артем это не к тому сказал, что мы готовы [вылетать].

Он наоборот сказал, что мы ни при каких обстоятельствах вылетать не собираемся. Мы сделаем все возможное и руководство в том числе», – сказал главный тренер «Акрона » Тедеев .

