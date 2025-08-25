Гендиректор «Акрона» о словах Дзюбы про слабый состав: «Не совсем корректная оценка – футболисты бьются, набирают очки. Мы не самый богатый клуб, с этим связана задержка по трансферам»

Гендиректор «Акрона» не согласился со словами Артема Дзюбы о составе команды.

После поражения от ЦСКА (1:3) нападающий обратился к руководству клуба: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%» .

«Футболисты бьются и набирают очки. Все молодцы, по самоотдаче вопросов нет. Думаю, что это не совсем корректная оценка.

Задержка по трансферам связана с нашими финансовыми возможностями. Мы не самая богатая команда, частный клуб. В этом основной вопрос. Сейчас мы хотим приобрести первые номера наших шорт-листов, поэтому в этом и вопрос», – сказал Константин Клюшев.