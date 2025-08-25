Гендиректор «Акрона» о словах Дзюбы про слабый состав: «Не совсем корректная оценка – футболисты бьются, набирают очки. Мы не самый богатый клуб, с этим связана задержка по трансферам»
Гендиректор «Акрона» не согласился со словами Артема Дзюбы о составе команды.
После поражения от ЦСКА (1:3) нападающий обратился к руководству клуба: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%».
«Футболисты бьются и набирают очки. Все молодцы, по самоотдаче вопросов нет. Думаю, что это не совсем корректная оценка.
Задержка по трансферам связана с нашими финансовыми возможностями. Мы не самая богатая команда, частный клуб. В этом основной вопрос. Сейчас мы хотим приобрести первые номера наших шорт-листов, поэтому в этом и вопрос», – сказал Константин Клюшев.
Увольнять ли Семака?43475 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости