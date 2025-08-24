Чуквуэмека переходит в «Боруссию» из «Челси» за 25 млн евро c бонусами

Карни Чуквуэмека переходит в дортмундскую «Боруссию».

По данным Фабрицио Романо, сделка закрыта. «Челси » получит за полузащитника около 25 млн евро с учетом бонусов.

Кроме того, в рамках сделки у «Челси» будет существенный процент от перепродажи Чуквуэмеки .

Футболист играл за дортмундцев на правах аренды с февраля этого года. Статистику англичанина можно найти здесь .