«Ювентус» связался с «Челси» по трансферу Чуквуэмеки. «Синие» уже отклонили несколько предложений «Боруссии»

Карни Чуквуэмека привлек интерес «Ювентуса».

Туринцы обратились к «Челси » с предложением подписать полузащитника, пишет журналист Бен Джейкобс.

«Синие» продолжают настаивать на постоянном трансфере игрока.

«Боруссия » уже получила несколько отказов, отмечает Джейкобс. Ранее сообщалось , что немецкий клуб предлагал аренду Чуквуэмеки с обязательством выкупа на 20 млн евро.

Футболист играл за дортмундцев на правах аренды с февраля этого года. Статистику англичанина можно найти здесь .