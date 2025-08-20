«Ювентус» связался с «Челси» по трансферу Чуквуэмеки. «Синие» уже отклонили несколько предложений «Боруссии»
Карни Чуквуэмека привлек интерес «Ювентуса».
Туринцы обратились к «Челси» с предложением подписать полузащитника, пишет журналист Бен Джейкобс.
«Синие» продолжают настаивать на постоянном трансфере игрока.
«Боруссия» уже получила несколько отказов, отмечает Джейкобс. Ранее сообщалось, что немецкий клуб предлагал аренду Чуквуэмеки с обязательством выкупа на 20 млн евро.
Футболист играл за дортмундцев на правах аренды с февраля этого года. Статистику англичанина можно найти здесь.
Увольнять ли Семака?10713 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости