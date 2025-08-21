Эмери хочет видеть Джексона в «Астон Вилле». С «Челси» идут переговоры о формуле и структуре сделки
Унаи Эмери хочет, чтобы «Астон Вилла» подписала Николаса Джексона из «Челси».
Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» не сможет заплатить свыше 60 млн евро за форварда из-за проблем с финансовым фэйр-плей, поэтому возможна лишь аренда из «Челси».
По данным Фабрицио Романо, главный тренер бирмингемцев настаивает на приобретении Джексона, сенегалец – главная трансферная цель для Эмери. Тренер и футболист работали вместе в «Вильярреале», у них отличные отношения.
Сейчас идут переговоры о формуле и структуре сделки. «Астон Вилла» знает, что на Николаса претендуют и другие клубы.
Трудности «Челси»: Джексон, Нкунку и Стерлинг никак не уйдут. От них зависят покупки
Увольнять ли Семака?20935 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости