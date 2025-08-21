Эмери хочет видеть Джексона в «Астон Вилле». С «Челси» идут переговоры о формуле и структуре сделки

Унаи Эмери хочет, чтобы «Астон Вилла» подписала Николаса Джексона из «Челси».

Ранее сообщалось , что «Астон Вилла » не сможет заплатить свыше 60 млн евро за форварда из-за проблем с финансовым фэйр-плей, поэтому возможна лишь аренда из «Челси».

По данным Фабрицио Романо , главный тренер бирмингемцев настаивает на приобретении Джексона , сенегалец – главная трансферная цель для Эмери . Тренер и футболист работали вместе в «Вильярреале», у них отличные отношения.

Сейчас идут переговоры о формуле и структуре сделки. «Астон Вилла» знает, что на Николаса претендуют и другие клубы.

Трудности «Челси»: Джексон, Нкунку и Стерлинг никак не уйдут. От них зависят покупки