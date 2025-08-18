  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Аяччо» подал на банкротство. Из-за ликвидации клуба порядка 180 человек лишатся работы, закроют тренировочный центр, признанный лучшей академией Лиги 2 в мае
2

«Аяччо» подал на банкротство. Из-за ликвидации клуба порядка 180 человек лишатся работы, закроют тренировочный центр, признанный лучшей академией Лиги 2 в мае

«Аяччо» подал заявление о банкротстве.

Ранее Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) лишила клуб профессионального статуса и исключила из Лиги 2. Сообщалось, что «Аяччо» заподозрили в предоставлении поддельной банковской гарантии на 15 млн евро, чтобы избежать исключения из Лиги 2.

Профессиональная структура SAS Athlétic Club Ajaccien ACA Footbal официально запустила процедуру ликвидации, подав заявление о банкротстве в коммерческий суд Аяччо.

«Теперь все в руках юристов», – отметил один из бывших сотрудников клуба. 

Ликвидация клуба может привести к потере порядка 180 рабочих мест. Центр подготовки, который в мае был признан лучшей академией Лиги 2, также будет закрыт.

Долг клуба оценивается минимум в 13 миллионов евро, но в ближайшие недели сумма может оказаться еще выше. Попытки найти инвестора за последние месяцы не увенчались успехом. 

Ассоциация ACA, чье руководство готовится уйти в отставку, намерена взять на себя управление и рассчитывает заявиться в пятый дивизион. Но для этого клубу необходимо обжаловать недавнее решение DNCG, которая запретила участие в национальных соревнованиях. 

В воскресенье, 17 августа, объединение болельщиков «Аяччо» открыло онлайн-сбор для помощи клубу, за сутки удалось привлечь более 12 тысяч евро.

А что теперь делать со Станковичем?21576 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Corse Matin
Д5 Франция
logoлига 1 Франция
logoАяччо
дисквалификации
logoД2 Франция
деньги
происшествия
logoД3 Франция
кризис
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Аяччо» лишен профессионального статуса. У близкого к банкротству клуба есть 7 дней на апелляцию
913 августа, 17:37
Ямаль и Левандовски оштрафованы за невыполнение указаний допинг-офицера, а Флик отстранен на один матч ЛЧ за поведение в ответном полуфинале с «Интером»
538 августа, 16:28
«Аяччо» заподозрили в предоставлении поддельной банковской гарантии на 15 млн евро, чтобы избежать исключения из Лиги 2. Клуб близок к банкротству и лишению профессионального статуса
86 августа, 09:56
Главные новости
АПЛ стартовала! «Лидс» примет «Эвертон»
130637 секунд назад
Руни о расизме в футболе: «Один из игроков «Ди Си Юнайтед» плакал у меня на груди. Люди бросают фразу, в которую, по их мнению, не вкладывают смысла, но она ранит других»
726 минут назад
Чемпионат России. «Пари НН» играет в Саранске с «Динамо» Махачкала
326228 минут назадLive
Мостовой о 9-м месте «Зенита»: «Проблем нет. Наберут очки, будут наверху через несколько туров. Когда 6-7 игроков атаки могут выйти в основе, можно не угадать»
1137 минут назад
«Ман Сити» решил не продавать Савио. Клуб не купит Родриго у «Реала» (Гильем Балаге)
1439 минут назад
Сын Неймара поддержал игрока после 0:6 от «Васко»: «Знай, что я всегда буду рядом. Ты больше, чем отличный отец, ты кумир и мое вдохновение. Я люблю тебя всем сердцем»
17сегодня, 16:26
«Нужно убирать Семака! Если «Зенит» хочет весь год издеваться над собой и не видеть футбола, то пусть оставляют». Гурцкая о петербуржцах
56сегодня, 16:21
«Рубин» подтвердил арест двоих игроков молодежки по подозрению в изнасиловании: «По итогам расследования клуб дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов»
13сегодня, 15:55
Самошников прошел медосмотр для «Спартака» и подпишет контракт в ближайшее время. Сумма сделки – 350 млн рублей плюс бонусы («СЭ»)
57сегодня, 15:52
Алонсо про отказ «Реалу» в переносе матча с «Осасуной»: «Хотелось, чтобы нас поддержали – ради здоровья игроков. У нас было всего 2 недели, но оправданий не ищем»
20сегодня, 15:42
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о «Динамо»: «Если бы Карпина подписали на год, то я бы уже сказал, что его можно убирать. Но если ему дали 3 года, то вполне может получиться»
через 1 минуту
«Тоттенхэм» сообщил «Пэлас», что готов заплатить 60+ млн фунтов за Эзе с учетом бонусов. Хавбек согласен на трансфер (Руди Галетти)
2 минуты назад
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. 1:0 – Боселли открыл счет. Онлайн-трансляция
110 минут назадLive
«Рома» отдала Кумбулу «Мальорке» в аренду с правом выкупа за 6+2 млн евро
12 минут назадФото
Рабьо и Роу отстранены от работы с первой командой «Марселя» – они поругались в раздевалке после 0:1 от «Ренна»
16 минут назад
«У «Зенита» проблемы с мотивацией, игроки ходят пешком – то ли не готовы физически, то ли им все до балды. Сидят на жирных контрактах, а дальше – как получится». Кирьяков о петербуржцах
849 минут назад
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Уралом»
1657 минут назад
Директор «Барсы» О’Каллаган: «Финансовые правила Ла Лиги несправедливы в отношении мультиспортивных клубов. Идеально, чтобы у каждой команды действовал свой регламент»
3сегодня, 16:28
Экс-защитник «МЮ» Байи перешел в «Овьедо», контракт – до лета 2027 года
2сегодня, 16:04
Кубок Германии. «Боруссия» в гостях у «Рот-Вайсс», «Майнц» играет с «Динамо» Дрезден
15сегодня, 16:03Live