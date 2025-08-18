«Аяччо» подал на банкротство. Из-за ликвидации клуба порядка 180 человек лишатся работы, закроют тренировочный центр, признанный лучшей академией Лиги 2 в мае

«Аяччо» подал заявление о банкротстве.

Ранее Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) лишила клуб профессионального статуса и исключила из Лиги 2. Сообщалось, что «Аяччо» заподозрили в предоставлении поддельной банковской гарантии на 15 млн евро, чтобы избежать исключения из Лиги 2.

Профессиональная структура SAS Athlétic Club Ajaccien ACA Footbal официально запустила процедуру ликвидации, подав заявление о банкротстве в коммерческий суд Аяччо.

«Теперь все в руках юристов», – отметил один из бывших сотрудников клуба.

Ликвидация клуба может привести к потере порядка 180 рабочих мест. Центр подготовки, который в мае был признан лучшей академией Лиги 2, также будет закрыт.

Долг клуба оценивается минимум в 13 миллионов евро, но в ближайшие недели сумма может оказаться еще выше. Попытки найти инвестора за последние месяцы не увенчались успехом.

Ассоциация ACA, чье руководство готовится уйти в отставку, намерена взять на себя управление и рассчитывает заявиться в пятый дивизион. Но для этого клубу необходимо обжаловать недавнее решение DNCG, которая запретила участие в национальных соревнованиях.

В воскресенье, 17 августа, объединение болельщиков «Аяччо » открыло онлайн-сбор для помощи клубу, за сутки удалось привлечь более 12 тысяч евро.