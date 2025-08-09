«Аякс» за 10,5 млн евро купил Итакуру у гладбахской «Боруссии». Контракт защитника – до 2029-го
Ко Итакура перешел в «Аякс» из «Боруссии» Менхенгладбах.
28-летний защитник подписал четырехлетний контракт, действующий до 30 июня 2029 года. Соглашение предусматривает опцию продления еще на год.
По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, клуб Бундеслиги получит 10,5 млн евро, еще 2 млн прописаны в виде бонусов.
Игрок сборной Японии выступал за немецкий клуб с лета 2022 года и провел 75 матчей. В Нидерландах Итакура ранее играл за «Гронинген» на правах аренды из «Манчестер Сити».
