«Аякс» за 10,5 млн евро купил Итакуру у гладбахской «Боруссии». Контракт защитника – до 2029-го

Ко Итакура перешел в «Аякс» из «Боруссии» Менхенгладбах.

28-летний защитник подписал четырехлетний контракт, действующий до 30 июня 2029 года. Соглашение предусматривает опцию продления еще на год.

По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, клуб Бундеслиги получит 10,5 млн евро, еще 2 млн прописаны в виде бонусов.

Игрок сборной Японии выступал за немецкий клуб с лета 2022 года и провел 75 матчей. В Нидерландах Итакура ранее играл за «Гронинген» на правах аренды из «Манчестер Сити».

Подробная статистика футболиста доступна по ссылке .