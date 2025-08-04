Аткинсон об «МЮ»: «Я бы взял Кейна. С Харри в атаке полузащита знала бы, кому пасовать. Леви хотел за него 100 миллионов фунтов – так заплатите 120»
Рон Аткинсон посоветовал «Манчестер Юнайтед» купить у «Баварии» Харри Кейна.
«Что я бы сделал, если бы возглавлял команду? Многие проблемы были бы решены после подписания достойного форварда. Это сгладило бы многие шероховатости.
Я бы взял Кейна. Говорят, что [глава «Тоттенхэма»] Леви хотел за него 100 миллионов фунтов [до перехода в «Баварию» в 2023-м]. Ок, так заплатите 120. С Харри в атаке полузащита знала бы, кому пасовать, и обороне было бы легче. Когда есть бомбардир, всяко лучше», – сказал экс-тренер «МЮ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Telegraph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости