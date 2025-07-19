Защитник «Зенита» Вега: «Газпром Арена» – один из самых красивых стадионов мира. Сделаем все, чтобы отпраздновать чемпионство в этом сезоне»

Роман Вега поделился впечатлениями от «Газпром Арены».

– Поделитесь впечатлениями от собственных первых игр на «Газпром Арене»?

– Честно скажу – это невероятно! Просто безумие в хорошем смысле. Один из самых красивых стадионов мира, и на которых когда-либо играл. Это огромное везение, что я сейчас получил привилегию выходить здесь на поле в составе команды-хозяйки этой арены. Сделаем все, чтобы отпраздновать в этом сезоне чемпионство на «Газпром Арене», – сказал новичок «Зенита ».