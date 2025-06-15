Тен Хаг хочет, чтобы Шик остался в «Байере», не исключено продление контракта. Форвард интересен клубам Серии А, АПЛ и Саудовской Аравии
Эрик тен Хаг хочет сохранить Патрика Шика в «Байере».
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, форвард получил множество предложений, в том числе от клубов АПЛ и Серии А. Также Шик недавно отказался переходить в одну из команд чемпионата Саудовской Аравии.
Сообщается, что несмотря на интерес к Шику, вполне вероятно, что чешский нападающий останется в «Байере». В этом случае не исключено также продление контракта – действующее соглашение истекает в 2027 году.
В минувшем сезоне Шик забил 21 гол в 31 матче Бундеслиги. Статистику 29-летнего форварда можно изучить здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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