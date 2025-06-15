Тен Хаг хочет, чтобы Шик остался в «Байере», не исключено продление контракта. Форвард интересен клубам Серии А, АПЛ и Саудовской Аравии

Эрик тен Хаг хочет сохранить Патрика Шика в «Байере».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, форвард получил множество предложений, в том числе от клубов АПЛ и Серии А. Также Шик недавно отказался переходить в одну из команд чемпионата Саудовской Аравии.

Сообщается, что несмотря на интерес к Шику, вполне вероятно, что чешский нападающий останется в «Байере ». В этом случае не исключено также продление контракта – действующее соглашение истекает в 2027 году.

В минувшем сезоне Шик забил 21 гол в 31 матче Бундеслиги. Статистику 29-летнего форварда можно изучить здесь .