«Апеллировать к УЕФА будет проще после такой игры. Это маленький шажочек, прецедент создан». Аршавин о матче «Зенита» со «Сьоном»
Андрей Аршавин отметил важность товарищеского матча «Зенита» со «Сьоном» (5:2).
Игра состоялась накануне в Санкт-Петербурге.
«Мне кажется, это маленький шажочек, и раз уже прецедент создан — европейская команда провела матч, если не брать Сербию, команды которой у нас частые гости — апеллировать к УЕФА будет проще после такой игры», — сказал зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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