«Апеллировать к УЕФА будет проще после такой игры. Это маленький шажочек, прецедент создан». Аршавин о матче «Зенита» со «Сьоном»

Андрей Аршавин отметил важность товарищеского матча «Зенита» со «Сьоном» (5:2).

Игра состоялась накануне в Санкт-Петербурге.

«Мне кажется, это маленький шажочек, и раз уже прецедент создан — европейская команда провела матч, если не брать Сербию, команды которой у нас частые гости — апеллировать к УЕФА будет проще после такой игры», — сказал зампредседателя правления «Зенита » по спортивному развитию.