Батраков о хейте: «Сейчас у каждого футболиста хейтеры есть, даже у Ямаля. Что-то по поводу прически писали – меня это вообще не интересует»

Алексей Батраков признался, что спокойно относится к хейту в свой адрес.

– Когда высказываются о вас Семин, Пименов, Сычев, Билялетдинов и прочие легенды. Как реагируете на эти комментарии?

– Я стараюсь читать поменьше этого. Похвала или критика может в какой-то момент сказаться на мне, но пока такого не было. Конечно, приятно, что когда-то смотрел на них, и сейчас они дают комментарии по моей игре. Это своего рода стимул.

– А комментарии под новостями о себе читаете?

– Очень редко, и каждый раз корю себя.

– Есть что-то, что запомнилось из таких комментариев?

– Что-то по поводу прически писали. Но меня это вообще не интересует.

– В принципе, нормально к хейту относитесь?

– Да. Сейчас даже у Ямаля есть хейтеры. У каждого футболиста есть. Неважно, ты мировая звезда или футболист не очень высокого класса. Найдется кто-нибудь, кто захочет что-то неприятное написать. Опять же, это все субъективно, – сказал полузащитник «Локомотива ».