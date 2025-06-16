Глава «Урала» Иванов о «Пари НН»: «Я за то, что если команда проиграла стыки, то должна вылететь. Мы одну игру выиграли, одну проиграли – то же самое. Как?»
Президент «Урала» недоволен тем, что «Пари НН» останется в Мир РПЛ.
Сегодня РФС подтвердил, что нижегородский клуб примет участие в следующем розыгрыше высшего дивизиона России.
«Мое мнение будет необъективным. Конечно, я против того, что команда проиграла стыки и остается играть. А мы одну игру выиграли, одну проиграли – то же самое. Как?
Но мое мнение необъективное, потому что я, конечно, буду говорить, что я за то, что если команда проиграла, то она должна вылететь. РФС объявил, я еще не прочитал, честно сказать», – сказал Григорий Иванов.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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