Глава «Урала» Иванов о «Пари НН»: «Я за то, что если команда проиграла стыки, то должна вылететь. Мы одну игру выиграли, одну проиграли – то же самое. Как?»

Президент «Урала» недоволен тем, что «Пари НН» останется в Мир РПЛ.

Сегодня РФС подтвердил , что нижегородский клуб примет участие в следующем розыгрыше высшего дивизиона России.

«Мое мнение будет необъективным. Конечно, я против того, что команда проиграла стыки и остается играть. А мы одну игру выиграли, одну проиграли – то же самое. Как?

Но мое мнение необъективное, потому что я, конечно, буду говорить, что я за то, что если команда проиграла, то она должна вылететь. РФС объявил, я еще не прочитал, честно сказать», – сказал Григорий Иванов .