Хвича Кварацхелия: «Мне нравится игра Роналду, но Месси с другой планеты»

Хвича Кварацхелия высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

«Роналду или Лео? Мне нравится игра Роналду, но Месси с другой планеты», – сказал грузинский футболист «ПСЖ » на стриме Faze Jason.

В прошлом сезоне Хвича провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.