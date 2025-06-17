Хвича Кварацхелия: «Мне нравится игра Роналду, но Месси с другой планеты»
Хвича Кварацхелия высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
«Роналду или Лео? Мне нравится игра Роналду, но Месси с другой планеты», – сказал грузинский футболист «ПСЖ» на стриме Faze Jason.
В прошлом сезоне Хвича провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.
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Опубликовано: Sports
Источник: All About Argentina
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