«Батраков в Европе не пропадет, у него высокий игровой интеллект. Но на скамейку запасных переезжать нельзя». Бышовец о хавбеке «Локо»
Анатолий Бышовец высоко оценил потенциал Алексея Батракова.
– У Батракова высокий игровой интеллект, а ведь ему всего 20 лет. Он провел сильный сезон, не опуская уровень своей игры ниже определенного уровня.
– Каковы перспективы игры Батракова в европейских чемпионатах?
– В Европе он точно не пропадет. Но на скамейку запасных переезжать ни в коем случае нельзя – надо играть, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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