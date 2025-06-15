«Батраков в Европе не пропадет, у него высокий игровой интеллект. Но на скамейку запасных переезжать нельзя». Бышовец о хавбеке «Локо»

Анатолий Бышовец высоко оценил потенциал Алексея Батракова.

– У Батракова высокий игровой интеллект, а ведь ему всего 20 лет. Он провел сильный сезон, не опуская уровень своей игры ниже определенного уровня.

– Каковы перспективы игры Батракова в европейских чемпионатах?

– В Европе он точно не пропадет. Но на скамейку запасных переезжать ни в коем случае нельзя – надо играть, – сказал бывший главный тренер «Локомотива ».