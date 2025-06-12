Слухи об интересе «Зенита» к экс-хавбеку «МЮ» Фреду не соответствуют действительности, заявил Медведев
В «Зените» опровергли слухи об интересе к Фреду.
– Турецкие СМИ пишут, что «Зенит» интересуется полузащитником «Фенербахче» Фредом и предложил за него 15 миллионов евро. Эта информация соответствует действительности?
- Не соответствует, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Фред перешел в «Фенербахче» из «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года. Полузащитник выступал за манкунианцев с 2018 года.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24052 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости