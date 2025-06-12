Слухи об интересе «Зенита» к экс-хавбеку «МЮ» Фреду не соответствуют действительности, заявил Медведев

В «Зените» опровергли слухи об интересе к Фреду.

– Турецкие СМИ пишут, что «Зенит» интересуется полузащитником «Фенербахче» Фредом и предложил за него 15 миллионов евро. Эта информация соответствует действительности?



- Не соответствует, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев .

Фред перешел в «Фенербахче» из «Манчестер Юнайтед » летом 2023 года. Полузащитник выступал за манкунианцев с 2018 года.