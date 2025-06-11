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Хавбек «Динамо» Окишор: «Я не пью, не курю, не закидываюсь, снюс – это вредно. Не играю в компьютерные игры – не хочу тратить драгоценное время»

Виктор Окишор рассказал, что не пьет, не курит и не играет в компьютерные игры.

– Слуцкий недавно высказывался на тему компьютерных игр. Сказал, что это хуже алкоголя для нынешних футболистов. Насколько это проблема реальна?

– Конкретно у меня такого пристрастия нет. Раньше, бывало, мог поиграть, но уже долгое время вообще не играю.

В детстве только был компьютер, играл с друзьями в Counter-Strike и Fortnite. Исключительно ради веселья. Когда уже немного вырос, стал понимать, что не хочу тратить на это драгоценное время, поэтому исключил компьютерные игры из жизни. Просто это ушло, и все.

– Врач одного из клубов РПЛ рассказывал, что на их тренировочной базе долгое время не могли понять, почему вянут цветы в горшках. Оказалось, что туда сбрасывали использованный снюс. Неоднократно в трансляции матчей попадало, как игроки клубов АПЛ употребляют жевательный табак, сидя на скамейках запасных. Насколько это большая проблема в футболе?

– За других говорить не готов – их дело. Мое мнение – это плохое отношение к своему телу. Они просто губят сами себя.

– То есть для футболиста это вредно?

– Конечно. Это для обычного человека вредно, а для профессионального спортсмена тем более.

– А условную пинту пива после матча можешь себе позволить?

– Нет. Не пью, не курю, не закидываюсь.

– И даже на отдыхе алкоголь исключен?

– Да.

– Какой идеальный отпуск для Виктора Окишора?

– Это море. Жара. Близкие люди рядом. Просто отдохнуть, немного переключиться от футбола.

– Другие виды спорта будут в этом отдыхе?

– Да. Теннис, падел. Нравится все, что связано с ракеткой и мячом. Хорошо себя чувствую во всех видах спорта. Я активный и люблю соревноваться, – сказал 18-летний полузащитник «Динамо».

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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