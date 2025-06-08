Депутат Свищев о ситуации с Дасой: «Это хорошо продуманная провокация. Надо высказать слова благодарности Эли за его личную позицию»

Дмитрий Свищев назвал ситуацию с Эли Дасой спланированной провокацией.

Вчера появилась информация , что защитник, покинувший «Динамо », был допрошен эстонской полицией после положительных высказываний о России. Впоследствии израильское медиа Ynet сообщило , что полиция не допрашивала капитана сборной Израиля, несмотря на намерение сделать это: представители сборной сказали Дасе не спускаться в вестибюль отеля после того, как туда прибыли полицейские.

«Надо высказать слова благодарности Дасе за его личную позицию. За то, что он выступает в не самый дружественный для России момент и в не самой дружественной стране.

Вопрос ему можно расценивать как провокационный, и вообще, все, что происходило: вопрос, ответ и последующий визит полиции – это однозначно хорошо спланированная акция. Понятно, все это сейчас растиражировано во всех СМИ и социальных сетях. Это некий элемент давления на тех спортсменов, которые играют в российских клубах.

Надеюсь на то, что тех игроков, которые приехали в Россию не за длинным рублем, а чтобы выступать в сильных командах, оценят и сами клубы, и время. И у таких людей будет большое спортивное и гражданское будущее. Не надо особо переживать на эту тему, но сигнал неприятный и нехороший для нас. И я еще раз хочу высказать слова благодарности спортсмену. Но я считаю, что это однозначно хорошо продуманная провокация», – сказал депутат Госдумы.