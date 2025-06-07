Дембеле пропустит групповой этап КЧМ из-за травмы бедра. Вингер «ПСЖ» выбыл на 2-3 недели

Усман Дембеле пропустит старт клубного чемпионата мира.

Вингер «ПСЖ » и сборной Франции получил травму бедра во время матча против Испании в полуфинале Лиги наций (4:5).

По информации RMC Sport, восстановление игрока займет 2-3 недели. Он пропустит групповой этап клубного чемпионата мира, который начнется 14 июня, но может принять участие в плей-офф, если парижане выйдут из из группы.

Брэдли Барколя получил повреждение колена и тоже пропустит матч за третье место Лиги наций против сборной Германии, но будет готов сыграть с «Атлетико» на клубном чемпионате мира 15 июня.