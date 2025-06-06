Гатти может перейти в «Наполи» или «Астон Виллу». «Юве» отказывается повысить до 3 млн евро зарплату защитника (Джанлука Ди Марцио)
Федерико Гатти может покинуть «Ювентус» этим летом.
Защитник, чей контракт истекает в 2028 году, просит клуб о зарплате в размере 3 млн евро за его продление. Однако предложение туринцев остается ниже, чем у его партнеров из стартового состава команды.
В связи с этим итальянец оценивает предложения других клубов. Футболист интересен «Наполи» и «Астон Вилле».
В этом сезоне защитник сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Подробная статистика 26-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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