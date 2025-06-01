«Эльче» вернулся в Ла Лигу через 2 года после вылета. В плей-офф Сегунды «Овьедо» сыграет с «Альмерией», «Мирандес» – с «Расингом»

«Эльче» возвращается в Ла Лигу через два года после вылета.

Команда Эдера Сарабии финишировала в Сегунде на втором месте и поднялась в Примеру вслед за «Леванте», победителем турнира.

В полуфинале плей-офф за право выступить в высшем дивизионе встретятся «Овьедо » и «Альмерия » (7 и 11 июня), а также «Мирандес » и «Расинг » (8 и 12 июня). Победители пар проведут между собой два матча.