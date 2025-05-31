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Генсек РФС о ситуации со стыками: «Нас подвели. Это проблема, которую создали «Химки». Они взяли на себя обязательства, не рассчитав возможности»

В РФС высказались о стыковых матчах за право выступать в Мир РПЛ.

Ранее появилась информация, что «Пари НН» может остаться в РПЛ даже в случае поражения в переходных матчах, поскольку «Химки» не получили лицензию РФС-1.

– Считаете ли вы нормальным, что при определенных раскладах поражение в стыковом матче не является гарантией вылета из РПЛ?

– Может быть много условий, при которых что-то может происходить. Идеальная ситуация – когда клубы по спортивному принципу остаются в соревновании, вылетевшие – вылетают, то есть все решается на футбольном поле. Это идеальная ситуация.

– Но сейчас не такая ситуация.

– Это чья проблема? Это проблема футбольного клуба «Химки», который эту ситуацию создал. Это не проблема регламента, не проблема РПЛ или РФС. Это проблема «Химок», которые взяли на себя обязательства, не рассчитав возможности. Идеального решения здесь нет.

Разве идеальная ситуация, когда клуб по итогам сезона должен был играть стыковые матчи, а потом оказалось, что не должен? Или почему клуб, который точно вылетел, должен получить шанс? И еще этот шанс дать клубу ФНЛ. При разговоре с представителями РПЛ и ФНЛ их позиции могут быть разными. Эта ситуация ненормальная. Таких ситуаций не должно быть, но, как мы видим, такое возможно.

У нас есть конкретный клуб, который по спортивному принципу сохранил прописку в РПЛ, но не принимает участия. Если «Химки» 12-е, то почему надо считать, что они заняли 16-е место. Нет, они 12-е. Завтра «Химки» закроют все просрочки, а CAS скажет: «Дайте им лицензию, пусть играют».

Мы отвечаем за то, чтобы все было правильно. Наша задача – все сделать прозрачно и максимально честно. Ситуация действительно неправильная. Нас подвели. Было бы лучше, если бы «Химки» снялись по ходу сезона? Нет. Было бы еще хуже, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов. 

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Митрофанов
logoПари НН
logoРФС
logoПереходные матчи РПЛ - Первая лига
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