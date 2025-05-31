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«Если Химки» закроются, буду сожалеть об этом. И для футболистов, и болельщиков это будет трагедия». Тукманов о подмосковном клубе

Александр Тукманов сожалеет о вероятном закрытии «Химок».

«Конечно, хорошо, когда в клуб приходит капитал не из бюджетных денег, а появляются хорошие инвесторы и клубы становятся частными. И вот «Химки» как раз являются примером того, что бизнес подвержен большим рискам. Поэтому, наверное, и произошла такая история: у их главного инвестора не сложилось с бизнесом. 

Может быть, где‑то он не угадал, может быть, неправильно себя повел, и все это отразилось на футбольном клубе. Хотя мне казалось, что все же город как‑то найдет возможность поддержать команду.

Если команда закроется, буду сожалеть об этом. И для футболистов, и болельщиков это будет трагедия. Там же все есть: есть стадион, есть база. Конечно, пройдет какое‑то время, и клуб возродится, начнет с низов. Так часто бывало. Но на это все нужно терпение и время. Как акционеров, владельцев, так и болельщиков.

Жаль, что такая ситуация сложилась. Для мальчишек, занимавшихся в «Химках», ребята, которые играли в основной команде, были кумирами. И вдруг все это лопается в один момент. И не по футбольным причинам», — сказал экс-президент «Торпедо», бывший вице-президент РФС.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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