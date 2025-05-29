Вагнер Лав о футбольной столице России: «Конечно, Москва – вопрос не подлежит дискуссии. Петербург идет потом»
Вагнер Лав считает Москву футбольной столицей России.
Бразильский нападающий играл за ЦСКА с 2004-го по 2012-й и в 2013 году. За армейцев он провел 259 матчей и забил 124 гола.
«Футбольная столица России? Конечно, Москва. Какая первая команда, которая выиграла еврокубок? Откуда эта команда?
Есть вопросы, которые просто не подлежат дискуссии. История уже у нас на глазах. Петербург идет потом», – сказал бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав.
40-летний Вагнер заявил, что стал бы лучшим бомбардиром РПЛ сейчас: «Забил бы больше 15 мячей, думаю. Чувствую силы еще поиграть в России, вернуться в ЦСКА»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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