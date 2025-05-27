Карпин будет зарабатывать 2-2,5 млн евро в год в случае назначения в «Динамо» («СЭ»)
Названа возможная зарплата Валерия Карпина в «Динамо».
По информации «Спорт-Экспресса», в случае назначения на должность главного тренера бело-голубых 56-летний специалист будет зарабатывать от 2 до 2,5 млн евро в год.
Кроме того, Карпин должен продолжить работу на посту главного тренера сборной России.
Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что РФС разрешил 56-летнему специалисту совмещать работу в сборной России и московском клубе. Карпин может подписать контракт с бело-голубыми 10 июня.
Карпин начал формировать тренерский штаб в «Динамо» («Чемпионат»)
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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