Слот восхищен концертом Спрингстина: «В 75 лет он проводит 3 часа на сцене без единой минуты отдыха. Невероятный менталитет»
Главный тренер «красных» посетил концерт 75-летнего рок-музыканта в Манчестере, который шел три часа.
«Говоря о людях с хорошими привычками, я слышал, что Спрингстин делает в своей повседневной жизни. Я знаю, насколько он дисциплинирован.
Мне понравилось видеть радость, которую он дарил своим поклонникам. Я понял, что люди так же увлечены Брюсом Спрингстином, как наши болельщики – «Ливерпулем». Это отличное сравнение.
В его возрасте он все еще проводит 3 часа на сцене без единой минуты отдыха. Он выпил всего три-четыре глотка воды.
Его менталитет невероятен», – отметил главный тренер «Ливерпуля».
Слот о «Ливерпуле»: «Не у всех есть элитный менталитет, чтобы выигрывать лигу несколько сезонов подряд. Салах был в лучшей форме на предсезонке – это необходимо»