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Слот восхищен концертом Спрингстина: «В 75 лет он проводит 3 часа на сцене без единой минуты отдыха. Невероятный менталитет»

Арне Слот считает, что игрокам «Ливерпуля» надо брать пример с Брюса Спрингстина.

Главный тренер «красных» посетил концерт 75-летнего рок-музыканта в Манчестере, который шел три часа.

«Говоря о людях с хорошими привычками, я слышал, что Спрингстин делает в своей повседневной жизни. Я знаю, насколько он дисциплинирован.

Мне понравилось видеть радость, которую он дарил своим поклонникам. Я понял, что люди так же увлечены Брюсом Спрингстином, как наши болельщики – «Ливерпулем». Это отличное сравнение.

В его возрасте он все еще проводит 3 часа на сцене без единой минуты отдыха. Он выпил всего три-четыре глотка воды.

Его менталитет невероятен», – отметил главный тренер «Ливерпуля».

Слот о «Ливерпуле»: «Не у всех есть элитный менталитет, чтобы выигрывать лигу несколько сезонов подряд. Салах был в лучшей форме на предсезонке – это необходимо»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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