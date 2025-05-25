Слот восхищен концертом Спрингстина: «В 75 лет он проводит 3 часа на сцене без единой минуты отдыха. Невероятный менталитет»

Арне Слот считает, что игрокам «Ливерпуля» надо брать пример с Брюса Спрингстина.

Главный тренер «красных» посетил концерт 75-летнего рок-музыканта в Манчестере, который шел три часа.

«Говоря о людях с хорошими привычками, я слышал, что Спрингстин делает в своей повседневной жизни. Я знаю, насколько он дисциплинирован.

Мне понравилось видеть радость, которую он дарил своим поклонникам. Я понял, что люди так же увлечены Брюсом Спрингстином, как наши болельщики – «Ливерпулем ». Это отличное сравнение.

В его возрасте он все еще проводит 3 часа на сцене без единой минуты отдыха. Он выпил всего три-четыре глотка воды.

Его менталитет невероятен», – отметил главный тренер «Ливерпуля».

Слот о «Ливерпуле»: «Не у всех есть элитный менталитет, чтобы выигрывать лигу несколько сезонов подряд. Салах был в лучшей форме на предсезонке – это необходимо»