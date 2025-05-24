«Мурад Олегович – красавелло». Слуцкий о Мусаеве

Леонид Слуцкий считает, что Мурад Мусаев – красавелло.

«Мурад Олегович – красавелло», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, поздравляя «Краснодар» с чемпионским титулом в эфире шоу «Это футбол, брат!» .

«Краснодар» под руководством 41-летнего Мусаева завоевал первый трофей в своей истории .

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«Краснодар» – чемпион! Уникальный титул с короткой скамейкой

Трансферы чемпионского «Краснодара» – 60 млн евро. «Зенит» тратил минимум в два раза больше