22

«Мурад Олегович – красавелло». Слуцкий о Мусаеве

Леонид Слуцкий считает, что Мурад Мусаев – красавелло.

«Мурад Олегович – красавелло», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, поздравляя «Краснодар» с чемпионским титулом в эфире шоу «Это футбол, брат!».

«Краснодар» под руководством 41-летнего Мусаева завоевал первый трофей в своей истории.

Мусаев всем доказал: он топовый российский тренер

«Краснодар» – чемпион! Уникальный титул с короткой скамейкой

Трансферы чемпионского «Краснодара» – 60 млн евро. «Зенит» тратил минимум в два раза больше

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41653 голоса
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41653 голоса
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовано: Sports
Источник: «Это футбол, брат!»
logoМурад Мусаев
logoЛеонид Слуцкий
logoпремьер-лига Россия
Это футбол, брат!
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусаев о чемпионстве «Краснодара»: «Эмоция сравнима с рождением ребенка. Исполнение большой мечты. Это вселенское счастье»
19вчера, 15:59
«Краснодар» сыграет с ЦСКА или «Ростовом» в матче за Суперкубок России
30вчера, 15:41
Мусаев взял первый трофей в карьере, став чемпионом России во главе «Краснодара»
33вчера, 15:34
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Челси» против «Форест», «МЮ» приинимает «Виллу», «Ливерпуль» – «Пэлас», «Арсенал» играет с «Саутгемптоном»
3251 минуту назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». 2:0 – Эриксен забил с пенальти, Мартинеса удалили в конце первого тайма! Онлайн-трансляция
571 минуту назадLive
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 0:2 – Холанд забил с пенальти. «Горожане» выйдут в ЛЧ, если не проиграют. Онлайн-трансляция
715 минут назадLive
Конте покинет «Наполи». Клуб хочет назначить Аллегри в ближайшее время (Джанлука Ди Марцио)
8036 минут назад
«Ноттингем Форест» – «Челси». 0:1 – Колуилл забил, «синие» выйдут в ЛЧ при победе. Онлайн-трансляция
8237 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Вильярреал» забил 4 гола «Севилье», «Атлетико» разгромил «Жирону»
8139 минут назад
Агент Джикии не исключил возвращение в «Спартак»: «Георгий с удовольствием рассмотрит такой вариант, он благодарен клубу. Малышев этот вопрос не поднимал»
1741 минуту назад
Мартинес за штрафной врезался в Хейлунда. Судья удалил вратаря «Астон Виллы» в игре с «МЮ»
751 минуту назадФото
Александр Медведев: «Зенит» замахивается на третью звезду – она будет, уверен. С приходом «Газпрома» появились новые возможности, но на поле играют люди»
31сегодня, 15:42
Семак о поздравлении Мусаева: «Это спортивный дух, благодарить за соперничество – правильно. «Зенит» старался, но «Краснодар» оказался выше»
27сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Холанд забил впервые после травмы – с пенальти «Фулхэму». У форварда «Ман Сити» 31 гол за 44 игры в сезоне
1 минуту назад
Медведев о поздравлении «Краснодара» на сайте «Зенита»: «У нас творческая группа»
3 минуты назад
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». 1:1 – Салах сравнял, Гравенберх удален! Онлайн-трансляция
165 минут назадLive
Гравенберх сбил Камаду у центрального круга. Судья удалил хавбека «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас» за лишение явной возможности забить гол
311 минут назадФото
«Карпин не ведет переговоры с «Зенитом», у нас есть тренер! Митрофанов не возвращается. Никаких кадровых изменений не будет!» Пресс-служба петербуржцев о слухах вокруг клуба
815 минут назад
Вячеслав Федорищев: «Самарская область – футбольный регион. «Акрон» занял 9-е место и успешно дебютировал в РПЛ. «Крылья» провели очень непростой сезон и способны на большее»
119 минут назад
Маттеус о Виртце и «Ливерпуле»: «Серьезный вызов – другой менталитет, язык. Флориан на 100 процентов уверен в себе, он будет успешен в АПЛ»
122 минуты назад
Манчини о 100-летии «Зенита»: «Желаю счастливого дня рождения такому славному клубу»
628 минут назад
«Рома» связывалась с «Комо» насчет Фабрегаса. Римлянам отказали
233 минуты назад
«Саутгемптон» – «Арсенал». 1:2 – Эдегор забил на 89-й. Онлайн-трансляция
236 минут назадLive