«Мурад Олегович – красавелло». Слуцкий о Мусаеве
Леонид Слуцкий считает, что Мурад Мусаев – красавелло.
«Мурад Олегович – красавелло», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, поздравляя «Краснодар» с чемпионским титулом в эфире шоу «Это футбол, брат!».
«Краснодар» под руководством 41-летнего Мусаева завоевал первый трофей в своей истории.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Это футбол, брат!»
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