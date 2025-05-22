Выездная форма «Реала» в сезоне-2025/26 будет темно-синей со светящимися в темноте вставками. Она вдохновлена ночным видом «Сантьяго Бернабеу» (Footy Headlines)

Выездная форма «Реала» в следующем сезоне будет темно-синей.

По данным Footy Headlines, гостевой комплект формы мадридцев в сезоне-2025/26 от adidas будет вдохновлен ночным фасадом домашней арены клуба. Он будет выполнен в темно-синем цвете с серебристыми логотипами и светящимися в темноте вставками.

Официальная презентация новой выездной формы «Реала » ожидается в июне-июле 2025 года.

Изображения: footyheadlines.com