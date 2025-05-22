Выездная форма «Реала» в сезоне-2025/26 будет темно-синей со светящимися в темноте вставками. Она вдохновлена ночным видом «Сантьяго Бернабеу» (Footy Headlines)
Выездная форма «Реала» в следующем сезоне будет темно-синей.
По данным Footy Headlines, гостевой комплект формы мадридцев в сезоне-2025/26 от adidas будет вдохновлен ночным фасадом домашней арены клуба. Он будет выполнен в темно-синем цвете с серебристыми логотипами и светящимися в темноте вставками.
Официальная презентация новой выездной формы «Реала» ожидается в июне-июле 2025 года.
Изображения: footyheadlines.com
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Footy Headlines
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