Тюкавин о 2:0 со «Спартаком»: «Разорвали их, в одну калитку вообще»

Константин Тюкавин считает, что «Динамо» серьезно превзошло «Спартак» в дерби.

Бело-голубые одержали победу над красно-белыми (2:0) в 28-м туре Мир РПЛ .

«Впечатления от матча? Отличные.

Считаю, разорвали их. Вообще в одну калитку», – сказал нападающий «Динамо».

Напомним, Тюкавин сейчас восстанавливается после травмы крестообразной связки. В этом сезоне он уже не вернется на поле.

После победы над «Спартаком » «Динамо » опережает красно-белых на 2 очка и занимает 4-е место в чемпионате России. Сейчас у команды 53 очка, отставание от идущего третьим ЦСКА составляет 2 очка.