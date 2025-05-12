Тюкавин о 2:0 со «Спартаком»: «Разорвали их, в одну калитку вообще»
Константин Тюкавин считает, что «Динамо» серьезно превзошло «Спартак» в дерби.
Бело-голубые одержали победу над красно-белыми (2:0) в 28-м туре Мир РПЛ.
«Впечатления от матча? Отличные.
Считаю, разорвали их. Вообще в одну калитку», – сказал нападающий «Динамо».
Напомним, Тюкавин сейчас восстанавливается после травмы крестообразной связки. В этом сезоне он уже не вернется на поле.
После победы над «Спартаком» «Динамо» опережает красно-белых на 2 очка и занимает 4-е место в чемпионате России. Сейчас у команды 53 очка, отставание от идущего третьим ЦСКА составляет 2 очка.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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