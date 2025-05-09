«Арсенал» начал переговоры с Салиба о новом контракте на фоне интереса «Реала». Защитник хочет, чтобы договор отражал его статус – сейчас ему платят 10 млн фунтов в год до налогов

«Арсенал» хочет продлить контракт с Вильямом Салиба.

Действующий контракт француза рассчитан до лета 2027 года. На него претендует «Реал ».

«Арсенал » не хочет терять защитника, спортивный директор Андреа Берта уже провел переговоры с представителями футболиста о продлении соглашения.

Лондонский клуб пока не сделал предложения, но это произойдет со временем, по мере продвижения переговоров и достижения соглашения. Салиба счастлив в «Арсенале», но он стремится к заключении сделки, отражающей его статус как одного из ведущих игроков на своей позиции.

Сейчас Салиба получает в «Арсенале» почти 10 млн фунтов в год до уплаты налогов (5,4 млн после налогов). Это седьмая зарплата в команде. Больше всех получает Кай Хавертц – 14,6 млн фунтов в год до налогов.

Подробная статистика выступлений Вильяма – здесь .