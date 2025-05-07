Агуэро о футболистах: «Будучи ребенком, я думал: «Эти парни просто чешут яйца, не тренируются – это чертовски легко»
Серхио Агуэро в детстве думал, что быть футболистом не составляет труда.
Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины высказался о вышедшем документальном фильме «Кун», который рассказывает его историю начиная с детства.
«Люди уже знали футбольную историю, я хотел рассказать им, как я жил, о моем личном пути, чтобы понять жертвы.
Когда я был ребенком, я думал: «А, это чертовски легко: эти парни никогда не тренируются, они просто чешут свои яйца».
Нет. Важно, чтобы рядом были люди. В моем случае – мой отец. Он был, скажем так, очень строгим», – отметил Агуэро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
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