Агуэро о футболистах: «Будучи ребенком, я думал: «Эти парни просто чешут яйца, не тренируются – это чертовски легко»

Серхио Агуэро в детстве думал, что быть футболистом не составляет труда.

Бывший нападающий «Манчестер Сити » и сборной Аргентины высказался о вышедшем документальном фильме «Кун», который рассказывает его историю начиная с детства.

«Люди уже знали футбольную историю, я хотел рассказать им, как я жил, о моем личном пути, чтобы понять жертвы.

Когда я был ребенком, я думал: «А, это чертовски легко: эти парни никогда не тренируются, они просто чешут свои яйца».

Нет. Важно, чтобы рядом были люди. В моем случае – мой отец. Он был, скажем так, очень строгим», – отметил Агуэро .