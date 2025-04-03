«Аспиликуэта вонзил шипы в икроножную мышцу Рафиньи – это красная. ВАР правильно вмешался, Монтеро ошибся». Экс-судья Фернандес о неудалении защитника «Атлетико» в игре с «Барсой»
Павел Фернандес считает, что Сесара Асипиликуэту нужно было удалять.
«Атлетико» проиграл «Барселоне» в ответном полуфинале Кубка Испании (0:1, 4:4 – первый матч).
На 6-й минуте защитник хозяев Сесар Аспиликуэта сзади ударил вингера гостей Рафинью Диаса по ноге, за что получил желтую карточку.
Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов, но не изменил своего решения и не стал удалять испанца.
«Желтая карточка для Аспиликуэты. Говорит, что это первая, ведь все знают, что за первый фол нельзя давать желтую...
Вонзил шипы в икроножную мышцу Рафиньи – это красная. ВАР правильно вмешался. Муньера Монтеро ошибся» – написал экс-судья.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Павла Фернандеса
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