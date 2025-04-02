Монтеро не удалил Аспиликуэту за удар по ноге Рафиньи. Судья смотрел повтор, но не изменил своего решения
Сесар Аспиликуэта избежал удаления в матче с «Барселоной».
«Атлетико» принимает каталонскую команду в ответном матче полуфинала Кубка Испании (0:0, первый тайм).
На 6-й минуте защитник хозяев Сесар Аспиликуэта сзади ударил вингера гостей Рафинью Диаса по ноге, за что получил желтую карточку.
Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов, но не изменил своего решения и не стал удалять испанца.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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