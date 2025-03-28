Шмурнов* после признания иноагентом: «Ну что ж… Видимо, есть за что»
Александр Шмурнов* написал сообщение после признания его иностранным агентом.
Сегодня Министерство юстиции России включило спортивного журналиста и комментатора в список иноагентов.
«Ну что ж… Видимо, есть за что))», – написал Шмурнов* в своем телеграм-канале.
Напомним, Шмурнов* с 2003 по 2015 год был комментатором «НТВ-Плюс». С 2015 до 2022 год работал на телеканале «Матч ТВ».
* – признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Андронов о признании Шмурнова* иноагентом: «Первый из спортивных журналистов. Я даже удивлен, что только сегодня, к этому шло. Что это меняет? Ничего»
«У зла нет потенциала быть вечным». Интервью Александра Шмурнова, который уже 2 месяца живет в Южной Америке
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Александра Шмурнова*
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