Шмурнов* после признания иноагентом: «Ну что ж… Видимо, есть за что»

Александр Шмурнов* написал сообщение после признания его иностранным агентом.

Сегодня Министерство юстиции России включило спортивного журналиста и комментатора в список иноагентов.

«Ну что ж… Видимо, есть за что))», – написал Шмурнов* в своем телеграм-канале.

Напомним, Шмурнов* с 2003 по 2015 год был комментатором «НТВ-Плюс». С 2015 до 2022 год работал на телеканале «Матч ТВ ».

* – признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Андронов о признании Шмурнова* иноагентом: «Первый из спортивных журналистов. Я даже удивлен, что только сегодня, к этому шло. Что это меняет? Ничего »

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