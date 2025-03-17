Денисов подошел к Радимову после матча с «Зенитом»: «Что скажешь теперь?» Владислав ответил: «Такой Даниил нам нужен, а не та размазня, как в Казани»
Даниил Денисов пообщался с критиковавшим его Владиславом Радимовым.
Напомним, бывший полузащитник «Зенита» высмеял игрока «Спартака» за результативную ошибку в матче с «Рубином» (2:1): «Пока Денисов играет в старте «Спартака», «Зениту» и «Краснодару» нечего волноваться – за золото будут бороться только они».
После победы над «Зенитом» в 21-м туре Мир РПЛ (2:1) Денисов подошел к Радимову и спросил: «Что скажешь теперь?»
Экс-футболист похвалил Даниила и ответил: «Такой Денисов нам нужен, а не та размазня, как в Казани».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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