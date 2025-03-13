Андрей Кобелев: «Текущий формат Кубка России надо выбросить в помойку. Какая в нем спортивная составляющая? Ее просто нет»

Андрей Кобелев раскритиковал формат Фонбет Кубка России.

«Текущий формат меня не волнует и не интересует. Какая в нем спортивная составляющая? Ее просто нет, она напрочь отсутствует. Этот формат надо выбросить в помойку и сделать нормальный формат, в котором проигравшая команда вылетает, а победившая идет дальше.

Какой смысл во всем этом? Надо вернуть, как было раньше. Сейчас «Динамо» проиграло ЦСКА, но оно все равно сможет победить в турнире, если пройдет по другому пути», – сказал бывший главный тренер «Динамо».

В нынешнем формате Кубка команды Мир РПЛ разделены на четыре группы, в каждой из которой участвует по четыре команды, три из которых попадают в плей-офф. В плей-офф Пути РПЛ попадают команды, которые заняли первое и второе место в своих группах.

Команды, которые участвуют в плей-офф Пути РПЛ и проигрывают свои матчи, опускаются в Путь регионов. В первом матче полуфинала Пути РПЛ ЦСКА победил «Динамо» со счетом 2:1, а «Зенит» на выезде одолел «Ростов» (1:0).