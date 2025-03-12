«Лучшая команда мира» обыграна клубом из «лиги фермеров». Бартон о вылете «Ливерпуля» от «ПСЖ»
Джоуи Бартон язвительно прокомментировал вылет «Ливерпуля» от «ПСЖ».
Мерсисайдцы уступили парижанам по пенальти в матче на «Энфилде» и покинули Лигу чемпионов на этапе 1/8 финала.
«Лучшая команда мира» обыграна клубом из «лиги фермеров», – написал бывший полузащитник «Манчестер Сити».
«ПСЖ» превзошел «Ливерпуль» по ожидаемым голам по итогам двух матчей 1/8 финала ЛЧ – 5,33 против 1,98 (xGPhilosophy)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Джоуи Бартона
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