«Лучшая команда мира» обыграна клубом из «лиги фермеров». Бартон о вылете «Ливерпуля» от «ПСЖ»

Джоуи Бартон язвительно прокомментировал вылет «Ливерпуля» от «ПСЖ».

Мерсисайдцы уступили парижанам по пенальти в матче на «Энфилде» и покинули Лигу чемпионов на этапе 1/8 финала.

«Лучшая команда мира» обыграна клубом из «лиги фермеров», – написал бывший полузащитник «Манчестер Сити».

«ПСЖ» превзошел «Ливерпуль» по ожидаемым голам по итогам двух матчей 1/8 финала ЛЧ – 5,33 против 1,98 (xGPhilosophy)