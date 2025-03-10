«Пари НН» оплатит фанатам выезд на матч с «Рубином». Игроки возьмут на себя транспорт и билеты

Футболисты «Пари НН» оплатят болельщикам выезд на матч с «Рубином».

Команды сыграют в 21-м туре Мир РПЛ в воскресенье, 16 марта.

«Уже на этой неделе нам предстоит сложнейшая битва в Казани. Игроки нашей команды берут на себя организацию транспорта и билетов для болельщиков, ведь мощная поддержка – весомый фактор в таких противостояниях.

Мы объявляем запись на первый выезд 2025 года! Все подробности, условия и форма для регистрации – в нашей группе ВКонтакте.

Давайте поддержим команду родного города!» – говорится в сообщении «Пари НН ».