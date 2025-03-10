Зелиньски пропустит полтора месяца из-за мышечной травмы. Хавбек «Интера» получил повреждение, сыграв 3 минуты против «Монцы»
Петр Зелиньски пропустит больше месяца из-за травмы.
Полузащитник «Интера» получил повреждение во время матча с «Монцей» в 28-м туре Серии А (3:2). Он вышел на поле на 70-й минуте и был заменен на 73-й.
Миланский клуб сообщил, что у игрока выявило смещение медиальной костной мышцы правой ноги.
По информации Sky Sport, поляк пропустит как минимум 45 дней.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Интера»
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