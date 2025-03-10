Зелиньски пропустит полтора месяца из-за мышечной травмы. Хавбек «Интера» получил повреждение, сыграв 3 минуты против «Монцы»

Петр Зелиньски пропустит больше месяца из-за травмы.

Полузащитник «Интера » получил повреждение во время матча с «Монцей» в 28-м туре Серии А (3:2). Он вышел на поле на 70-й минуте и был заменен на 73-й.

Миланский клуб сообщил, что у игрока выявило смещение медиальной костной мышцы правой ноги.

По информации Sky Sport, поляк пропустит как минимум 45 дней.