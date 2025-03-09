Беншимол пропустит около месяца. Форвард «Акрона» перенес операцию паховой грыжи
Жилсон Беншимол может пропустить около месяца.
После матча с «Пари НН» (1:2) форварду «Акрона» была проведена операция по пластике паховой грыжи, сообщает тольяттинский клуб.
«Жилсона давно беспокоила эта проблема. Консервативные методы лечения не оказывали стойкого эффекта, и мы приняли решение об оперативном вмешательстве.
Игрок уже вернулся из клиники в расположение команды для дальнейшей реабилитации. Надеемся, что через четыре недели он вернется в строй», – заявил главный врач «Акрона» Руслан Засиев.
В этом сезоне Беншимол провел 15 матчей в Мир РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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