Беншимол пропустит около месяца. Форвард «Акрона» перенес операцию паховой грыжи

Жилсон Беншимол может пропустить около месяца.

После матча с «Пари НН» (1:2) форварду «Акрона » была проведена операция по пластике паховой грыжи, сообщает тольяттинский клуб.

«Жилсона давно беспокоила эта проблема. Консервативные методы лечения не оказывали стойкого эффекта, и мы приняли решение об оперативном вмешательстве.

Игрок уже вернулся из клиники в расположение команды для дальнейшей реабилитации. Надеемся, что через четыре недели он вернется в строй», – заявил главный врач «Акрона» Руслан Засиев.

В этом сезоне Беншимол провел 15 матчей в Мир РПЛ , забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна здесь .