Энрике не попал в заявку «Зенита» на матч с ЦСКА из-за мышечного повреждения

Стало известно, почему Луис Энрике не сможет дебютировать за «Зенит» сегодня.

Бразильский вингер не попал в состав команды на матч против ЦСКА в 19-м туре Мир РПЛ .

«Мышечное повреждение в финале Зимнего Кубка не устранено до конца», – объяснил отсутствие Энрике председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

Матч «Зенит» – ЦСКА начнется в 16:30 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию .