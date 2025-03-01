Энрике не попал в заявку «Зенита» на матч с ЦСКА из-за мышечного повреждения
Стало известно, почему Луис Энрике не сможет дебютировать за «Зенит» сегодня.
Бразильский вингер не попал в состав команды на матч против ЦСКА в 19-м туре Мир РПЛ.
«Мышечное повреждение в финале Зимнего Кубка не устранено до конца», – объяснил отсутствие Энрике председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Матч «Зенит» – ЦСКА начнется в 16:30 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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