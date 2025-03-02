Георгий Джикия: «Планирую долго играть в футбол, узнавать что-то новое, развиваться. Возраст – всего лишь цифра, в преподаватели мне пока рано»

Георгий Джикия заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

– Есть что-то, чему ты научился в «Химках»? Или больше учил других? Например, личным примером.

– В команде есть тренер, чтобы нас учить. Молодые, конечно, подходят, спрашивают, получают советы. А так, чтобы целенаправленно кого-то поучать, – не моя история.

Возраст – всего лишь цифра, и мне пока рано в преподаватели. Планирую долго играть в футбол, узнавать что-то новое и развиваться, – сказал защитник «Химок».

Контракт Джикии с «Химками» истекает этим летом. В нынешнем сезоне 31-летний защитник провел 6 матчей в Мир РПЛ.