Перес поддержал Асенсио и заверил, что «Реал» не будет бездействовать. Фанаты «Сосьедада» желали защитнику смерти
Президент «Реала» поддержал Рауля Асенсио после игры в Кубке Испании.
Болельщики «Сосьедада» скандировали пожелания смерти защитнику, что привело к остановке матча.
Флорентино Перес встретился с футболистом и призвал сохранять спокойствие. Также руководитель клуба заверил Рауля, что полностью поддерживает его и что клуб не будет бездействовать в этой ситуации. Асенсио поблагодарил президента.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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