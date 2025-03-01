Перес поддержал Асенсио и заверил, что «Реал» не будет бездействовать. Фанаты «Сосьедада» желали защитнику смерти

Президент «Реала» поддержал Рауля Асенсио после игры в Кубке Испании.

Болельщики «Сосьедада » скандировали пожелания смерти защитнику, что привело к остановке матча.

Флорентино Перес встретился с футболистом и призвал сохранять спокойствие. Также руководитель клуба заверил Рауля , что полностью поддерживает его и что клуб не будет бездействовать в этой ситуации. Асенсио поблагодарил президента.

Анчелотти о кричалках «Асенсио, сдохни»: «Его это задело. Такое не должно происходить. Протокол против дискриминации применен правильно»