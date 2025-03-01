Песьяков о критике от Карпина за длинные передачи: «Сыграли 0:0, как для вратаря – топовый матч. А меня Георгич раздел: «Пися обосрался. Куда хреначишь мяч?»
Сергей Песьяков вспомнил, как его критиковал Валерий Карпин в «Ростове».
«Мы сыграли дома 0:0. Как для вратаря – топовый матч. А меня Георгич на теории раздел: «Пися обосрался. Куда хреначишь мяч?» В том смысле, что мы тренируем выход от ворот изо дня в день, а я вдруг начал играть длинными передачами. Ну и все, поэтому не выиграли.
«Если ты не будешь играть ногами – ты не будешь играть». Эта фраза со мной столько, сколько знаю Георгича. И в «Спартаке» было так», – сказал вратарь «Крыльев Советов».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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