Флик о календаре: «Мы не можем его выбирать, придется смириться. «Барса» будет бороться за три титула – когда сезон начинался, никто этого не ожидал»

Ханс-Дитер Флик высказался о напряженном календаре матчей.

«В этом сезоне многое произошло. Команда всегда удивляет нас. Она впечатляет. Между несколькими последними матчами у нас была всего одна тренировка, но команда выступила очень хорошо.

Нет никаких оправданий, мы должны концентрироваться на каждой игре. Мы не можем выбирать календарь, нам придется смириться. Мы сделаем все, что в наших силах.

Мы участвуем в трех турнирах и будем бороться за три титула. Когда сезон только начинался, никто этого не ожидал. Команда добилась хороших результатов», – сказал главный тренер «Барселоны».